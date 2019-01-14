Сульшер советуется с Фергюсоном о составе на матчи "Манчестер Юнайтед"

2 Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшералекс фергюсон

Сульшер советуется с Фергюсоном о составе на матчи "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер советуется с Алексом Фергюсоном при работе с командой. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, бывший тренер "Юнайтед" помогает норвежскому специалисту проводить предматчевый анализ и выбирать состав команды.

Ранее сообщалось, что Фергюсон посоветовал руководству команды вместе Моуринью взять Сульшера. 

Норвежец играл в составе "Манчестер Юнайтед" под руководством Фергюсона 11 сезонов с 1996 по 2007 год.

Не пропустите:  Анчелотти ответил "Манчестер Сити" и ПСЖ, которые пытаются купить Аллана

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

olegsmitov

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Сульшер знает Фергюсона,всегда шотландец был наставником норвежца,теперь будет и на тренерском мостик!РЕСПЕКТ!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов