Сульшер советуется с Фергюсоном о составе на матчи "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер советуется с Алексом Фергюсоном при работе с командой. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По данным издания, бывший тренер "Юнайтед" помогает норвежскому специалисту проводить предматчевый анализ и выбирать состав команды.
Ранее сообщалось, что Фергюсон посоветовал руководству команды вместе Моуринью взять Сульшера.
Норвежец играл в составе "Манчестер Юнайтед" под руководством Фергюсона 11 сезонов с 1996 по 2007 год.
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|22
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|22
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Эвертон
|22
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|Борнмут
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|Кристал Пэлас
|22
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|Бернли
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|Саутгемптон
|22
|19
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|Кардифф Сити
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