Сульшер советуется с Фергюсоном о составе на матчи "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер советуется с Алексом Фергюсоном при работе с командой. Об этом сообщает Manchester Evening News.



По данным издания, бывший тренер "Юнайтед" помогает норвежскому специалисту проводить предматчевый анализ и выбирать состав команды.

Ранее сообщалось, что Фергюсон посоветовал руководству команды вместе Моуринью взять Сульшера.



Норвежец играл в составе "Манчестер Юнайтед" под руководством Фергюсона 11 сезонов с 1996 по 2007 год.

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