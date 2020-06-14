Сульшер сравнил Алексиса Санчеса с диваном и стулом



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о чилийском нападающем команды Алексисе Санчесе, который выступает за "Интер" на правах аренды.

"Когда вы украшаете свой дом, то покупаете красивый стул или хороший диван. Но может случиться такое, что они не впишутся в общий интерьер. Успех каждого игрока зависит только от него самого", - приводит слова Сульшера Goal.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.

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