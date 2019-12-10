Сульшер сравнил игрока "Манчестер Юнайтед" с Роналду
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил игровые качества форварда своей команды Маркуса Рэшфорда.
"Его легко можно сравнить с Криштиану Роналду. У обоих хорошие техника, телосложение, настрой и навыки. У Рэшфорда есть все шансы стать одним из лучших игроков в мире. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе", - цитирует Сульшера Sky Sports.
В текущем сезоне 22-летний Рэшфорд сыграл за "МЮ" 21 матч, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
Что касается Роналду, то он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год и отличился 118 раз в 292 играх.
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|Команда
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|16
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
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|16
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Бернли
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|Эвертон
|16
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|15
|Борнмут
|16
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
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|15
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|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
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|Уотфорд
|16
|9