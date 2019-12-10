Сульшер сравнил игрока "Манчестер Юнайтед" с Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил игровые качества форварда своей команды Маркуса Рэшфорда.

"Его легко можно сравнить с Криштиану Роналду. У обоих хорошие техника, телосложение, настрой и навыки. У Рэшфорда есть все шансы стать одним из лучших игроков в мире. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе", - цитирует Сульшера Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний Рэшфорд сыграл за "МЮ" 21 матч, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

Что касается Роналду, то он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год и отличился 118 раз в 292 играх.

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