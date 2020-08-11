Сульшер стал пятым тренером, выведшим "Манчестер Юнайтед" в полуфинал еврокубка

"Манчестер Юнайтед" стал полуфиналистом Лиги Европы благодаря победе над "Копенгагеном" со счётом 1:0.

"Красные дьяволы" в 17-й раз в истории оказались в четвёрке сильнейших команд еврокубкового турнира.

Действующий наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер стал только пятым тренером в истории, выведшим клуб в 1/2 финала одного из евросоревнований.

Ранее подобное удавалось только Мэтту Басби, Рону Аткинсону, Алексу Фергюсону и Жозе Моуринью.

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