Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл Гвардиолу в выездных матчах

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Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл Гвардиолу в выездных матчах

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" (1:0) в ответной полуфинальной игре Кубка английской лиги.

Как сообщает BBC, Уле Гуннар Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл команду Хосепа Гвардиолы в выездных матчах.

Отметим, что до Сульшера это удавалось Жозе Моуринью и Юргену Клоппу.

Напомним, что в финал Кубка лиги вышел "Сити", так как в первой игре "горожане" выиграли со счетом 3:1.

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