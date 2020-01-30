Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл Гвардиолу в выездных матчах
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" (1:0) в ответной полуфинальной игре Кубка английской лиги.
Как сообщает BBC, Уле Гуннар Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл команду Хосепа Гвардиолы в выездных матчах.
Отметим, что до Сульшера это удавалось Жозе Моуринью и Юргену Клоппу.
Напомним, что в финал Кубка лиги вышел "Сити", так как в первой игре "горожане" выиграли со счетом 3:1.
Читайте также: "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 января
-
Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл Гвардиолу в выездных матчах
-
"Тоттенхэм" назвал свои условия трансфера Бэйла
-
Салах вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ
-
"Марсель" прошел в 1/4 финала Кубка Франции, обыграв "Страсбур"
-
"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании
-
"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии
-
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"
-
1
"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"
-
Васин впервые с лета тренируется в общей группе
-
"Барселона" намерена подписать Виллиана до закрытия зимнего трансферного окна
-
"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в четвертьфинал Кубка Испании
-
"Севилья" объявила об аренде Сусо
-
Мама Аршавина хочет выселить экс-жену футболиста из коттеджа в Санкт-Петербурге
-
"Рубин" нацелился на бразильского защитника
-
Экс-игрок сборной Бразилии Лусио объявил о завершении карьеры
-
Соболев будет зарабатывать в "Спартаке" около двух миллионов евро
-
"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала
-
Официально: Соболев перешел в "Спартак"
-
Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии завершил карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17