Сульшер требует от "МЮ" подписать Роналду, Кейна или Санчо
Фото: инстаграм Сульшера
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер требует от клуба подписания топ-игрока.
Как сообщает The Sun, тренер требует усиления, так как считает, что без него клуб не сможет бороться за чемпионство. Сульшер хочет, чтобы клуб подписал Криштиану Роналду, Харри Кейна или Джейдона Санчо.
Кроме того, "МЮ" планирует подписать нового центрального защитника и хавбека.
В текущем сезоне "МЮ" финиширует на втором месте. Последнее чемпионство клуба было в 2013 году.
Читайте также: Сульшер общался с Роналду о возвращении в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"
-
"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Луис Суарес высказался о чемпионстве "Атлетико"
-
"Интер" может расстаться с 5 игроками
-
"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта
-
"Реал Сосьедад" сыграет в Лиге Европы, "Эльче" спасся от вылета
-
"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"
-
2
"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
-
1
Месси высказался о значимости победы в Кубке Испании для "Барселоны"
-
Сульшер требует от "МЮ" подписать Роналду, Кейна или Санчо
-
Зарема конфликтует с директором "Спартака" Поповым
-
Экс-вратарь "Барселоны" умер в возрасте 46 лет
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
2
Месси рассказал, кто заставлял его бриться
-
Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера
-
AS подсчитала стоимость игрового времени и голов Азара для "Реала"
-
Мхитарян решил остаться в "Роме", несмотря на приход Моуринью
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Журналист Скира назвал детали контракта Мозеса со "Спартаком"
-
4
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Трезеге высоко отозвался о Головине
-
"Химки" предложили Глушакову продлить контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18