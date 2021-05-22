Сульшер требует от "МЮ" подписать Роналду, Кейна или Санчо

Фото: инстаграм Сульшера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер требует от клуба подписания топ-игрока.

Как сообщает The Sun, тренер требует усиления, так как считает, что без него клуб не сможет бороться за чемпионство. Сульшер хочет, чтобы клуб подписал Криштиану Роналду, Харри Кейна или Джейдона Санчо.

Кроме того, "МЮ" планирует подписать нового центрального защитника и хавбека.

В текущем сезоне "МЮ" финиширует на втором месте. Последнее чемпионство клуба было в 2013 году.

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