Сульшер: "Тяжело подписывать новых футболистов"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, в чем заключается сложность приобретения новых футболистов.

"Моими обязанностями являются управление клубом и игроками. Я даю шанс людям, но порой бывают безжалостным и вынужден сказать: "Просто, но ты упустил свой шанс". Я не боюсь этого делать.

Футболисты всегда будут мечтать перейти в "Манчестер Юнайтед", но если для игроков важно только играть в Лиге Чемпионов, то они не подходят "МЮ". Тяжело подписывать новых футболистов", - приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

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