Сульшер удалил аккаунт в твиттере из-за гневных комментариев болельщиков
Наставнику "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшеру пришлось удалить свой аккаунт в твиттере из-за гневных сообщений болельщиков. Об этом сообщает The Sun.
Фанаты "красных дьяволов" были недовольны результатом команды в матче Лиги Европы с АЗ (0:0). Свое негодование болельщики решили высказать специалисту в твиттере, из-за чего норвежцу пришлось удалить свой профиль.
В чемпионате Англии "МЮ" занимает 11 место, имея в активе 9 баллов. В Лиге Европы клуб занимает 2 позицию в группе.
Сегодня, 6 октября, манкунианцы сыграют с "Ньюкаслом" в рамках 8-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|8
|14
|4
|Кристал Пэлас
|8
|14
|5
|Бернли
|8
|12
|6
|Арсенал Лондон
|7
|12
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|8
|Тоттенхэм
|8
|11
|9
|Челси
|7
|11
|10
|Борнмут
|7
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|14
|Астон Вилла
|8
|8
|15
|Вулверхэмптон
|7
|7
|16
|Саутгемптон
|7
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3