Сульшер удалил аккаунт в твиттере из-за гневных комментариев болельщиков

Теги уле гуннар сульшеразманчестер юнайтед

Сульшер удалил аккаунт в твиттере из-за гневных комментариев болельщиков

Наставнику "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшеру пришлось удалить свой аккаунт в твиттере из-за гневных сообщений болельщиков. Об этом сообщает The Sun.

Фанаты "красных дьяволов" были недовольны результатом команды в матче Лиги Европы с АЗ (0:0). Свое негодование болельщики решили высказать специалисту в твиттере, из-за чего норвежцу пришлось удалить свой профиль.

В чемпионате Англии "МЮ" занимает 11 место, имея в активе 9 баллов. В Лиге Европы клуб занимает 2 позицию в группе.

Сегодня, 6 октября, манкунианцы сыграют с "Ньюкаслом" в рамках 8-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 (мск).

Не пропустите: Сульшер высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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