Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных
Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер удивил руководство клуба своим решением на время паузы на матчи сборных, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, тренер вместе с семьей улетел на отдых в Норвгию, а футболистам, которые не вызваны в свои сборные, предоставил неделю выходных. В клубе назвали такое решение тренера "неожиданным".
В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии и на пять очков отстает от четвертой позиции.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии. | http://soccernews.ru
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