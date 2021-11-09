Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер удивил руководство клуба своим решением на время паузы на матчи сборных, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, тренер вместе с семьей улетел на отдых в Норвгию, а футболистам, которые не вызваны в свои сборные, предоставил неделю выходных. В клубе назвали такое решение тренера "неожиданным".

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии и на пять очков отстает от четвертой позиции.

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