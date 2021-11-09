Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер удивил руководство клуба своим решением на время паузы на матчи сборных, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, тренер вместе с семьей улетел на отдых в Норвгию, а футболистам, которые не вызваны в свои сборные, предоставил неделю выходных. В клубе назвали такое решение тренера "неожиданным".

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии и на пять очков отстает от четвертой позиции.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии. | http://soccernews.ru
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