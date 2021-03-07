Сульшер уговаривает Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер уговаривает Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед"

Норвежский главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уговаривает своего соотечественника нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда присоединиться к манкунианцам, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, наставник постоянно контактирует с футболистом, пытаясь убедить его сделать выбор в пользу "Манчестер Юнайтед". В 2022 году в контракте Холанда появится пункт о сумме отступных в размере 75 миллионов евро, но в ближайшее лето такого пункта не будет, а "Боруссия" не хочет его продавать.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" будет фаворитом в борьбе за Холанда, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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