Сульшер установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
В рамках 28-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях взял верх над "Кристал Пэлас" со счётом 3:1.
Таким образом, наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер установил новый клубный рекорд - впервые в истории команда добыла восемь гостевых побед подряд во всех турнирах.
Ранее "МЮ" выиграл на выезде у "Кардиффа" (5:1), "Ньюкасла" (2:0), "Тоттенхэма" (1:0), "Арсенала" (3:1), "Лестера" (1:0), "Фулхэма" (3:0) и "Челси" (2:0).
Сульшер в декабре прошлого года сменил на тренерском мостике манкунианцев уволенного Жозе Моуринью. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14