Сульшер установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

В рамках 28-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях взял верх над "Кристал Пэлас" со счётом 3:1.

Таким образом, наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер установил новый клубный рекорд - впервые в истории команда добыла восемь гостевых побед подряд во всех турнирах.

Ранее "МЮ" выиграл на выезде у "Кардиффа" (5:1), "Ньюкасла" (2:0), "Тоттенхэма" (1:0), "Арсенала" (3:1), "Лестера" (1:0), "Фулхэма" (3:0) и "Челси" (2:0).

Сульшер в декабре прошлого года сменил на тренерском мостике манкунианцев уволенного Жозе Моуринью. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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