Сульшер устроил разнос игрокам "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Лестера"

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Авто неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер раскритиковал футболистов после поражения в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:4), сообщает ESPN.

По сведениям источника, наставник на 45 минут задержал игроков в раздевалке после финального свистка. Тренер был в ярости и не скрывал своих эмоций.

"Манчестер Юнайтед" в трех последних матчах Премьер-лиги набрал всего одно очко и опустился на шестое место.

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