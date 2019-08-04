Сульшер уверен, что Погба останется в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сказал, что хавбек команды Поль Погба не хочет покидать команду. Об этом сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Реал".

"Я не сомневаюсь, что Погба хочет продолжать выступать в "Манчестер Юнайтед". Возможно, на следующей неделе он уже приступит к тренировкам. У него еще есть болевые ощущения после травмы, не хочу рисковать", - сказал Сульшер.

В минувшем сезоне 26-летний футболист забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 47 матчах. Его контракт с "МЮ" рассчитан до 2021 года. Трансферная стоимость Погба - 100 миллионов евро.

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