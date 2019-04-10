Сульшер: "В Лиге чемпионов много странных результатов, думаю "Барселона" знает об этом как никто другой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о предстоящем матче с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Когда мы поняли, что нам выпала "Барселона", мы улыбнулись, так как осознали, насколько сложный соперник нам достался.

Когда тебе достается команда такого класса, ты понимаешь, что должен выйти на новый уровень в своей игре. Мы должны выложиться на максимум. В Лиге чемпионов много странных результатов, думаю "Барселона" знает об этом как никто другой", - сказал Сульшер

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" пройдет завтра, 10 апреля. Начало - в 22:00 мск.

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