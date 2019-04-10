Сульшер: "В Лиге чемпионов много странных результатов, думаю "Барселона" знает об этом как никто другой"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшербарселона

Сульшер: "В Лиге чемпионов много странных результатов, думаю "Барселона" знает об этом как никто другой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о предстоящем матче с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. 

"Когда мы поняли, что нам выпала "Барселона", мы улыбнулись, так как осознали, насколько сложный соперник нам достался. 

Когда тебе достается команда такого класса, ты понимаешь, что должен выйти на новый уровень в своей игре. Мы должны выложиться на максимум. В Лиге чемпионов много странных результатов, думаю "Барселона" знает об этом как никто другой", - сказал Сульшер

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" пройдет завтра, 10 апреля. Начало - в 22:00 мск.

А еще: Балотелли могут дисквалифицировать до конца сезона Балотелли могут дисквалифицировать до конца сезона 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках

"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов