Сульшер в восторге от Роналду

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер восхитился профессиональными качествами нападающего Криштиану Роналду.

"Криштиану оказал большое влияние на команду на поле и за его пределами своим профессионализмом. Конечно, есть голы – пять мячей в пяти играх говорят обо всем.

В его возрасте он все еще в хорошей форме. Конечно, мы должны руководить им, следить за тем, чтобы он сохранял форму. Криштиану – очень хороший пример для всех в плане того, как готовится и ведет себя.

Пока что все очень хорошо, он положительно влияет на команду. Прошел всего месяц, пусть так будет и дальше", – сказал норвежский специалист.

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