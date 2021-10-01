Сульшер в восторге от Роналду

2 Теги криштиану роналдууле гуннар сульшерманчестер юнайтед

Сульшер в восторге от РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер восхитился профессиональными качествами нападающего Криштиану Роналду.

"Криштиану оказал большое влияние на команду на поле и за его пределами своим профессионализмом. Конечно, есть голы – пять мячей в пяти играх говорят обо всем.

В его возрасте он все еще в хорошей форме. Конечно, мы должны руководить им, следить за тем, чтобы он сохранял форму. Криштиану – очень хороший пример для всех в плане того, как готовится и ведет себя.

Пока что все очень хорошо, он положительно влияет на команду. Прошел всего месяц, пусть так будет и дальше", – сказал норвежский специалист.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Хе-хе... Пирло тоже так думал.. Хе-хе..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

От лучшего футболиста в истории другого и не ждёшь!Это вам не Лео!Криш сразу показал , кто тут главный!GGMU!

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