Сульшер верит в Поля Погба
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет сохранить в команде полузащитника Поля Погба.
По информации ESPN, норвежский тренер доволен игрой 27-летнего футболиста в последнее время, поэтому просит продлить с ним контракт.
Действующее соглашение француза с "красными дьяволами" истекает в 2022 году, и он пока не намерен заключать новый договор.
В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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