Сульшер верит в Поля Погба

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Сульшер верит в Поля Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет сохранить в команде полузащитника Поля Погба.

По информации ESPN, норвежский тренер доволен игрой 27-летнего футболиста в последнее время, поэтому просит продлить с ним контракт.

Действующее соглашение француза с "красными дьяволами" истекает в 2022 году, и он пока не намерен заключать новый договор.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на Варана, но в "Реале" планируют удержать футболиста. Он может стать капитаном. | http://soccernews.ru
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