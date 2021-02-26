Сульшер верит в Поля Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет сохранить в команде полузащитника Поля Погба.

По информации ESPN, норвежский тренер доволен игрой 27-летнего футболиста в последнее время, поэтому просит продлить с ним контракт.

Действующее соглашение француза с "красными дьяволами" истекает в 2022 году, и он пока не намерен заключать новый договор.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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