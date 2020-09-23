Сульшер во главе "МЮ" превзошел достижение Фергюсона

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Сульшер во главе "МЮ" превзошел достижение Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лутон Таун" (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии.

Для наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера эта победа стала 50-й во главе "МЮ".

Для того, чтобы достичь такого результата, норвежцу понадобилось 92 игры. По данным Opta, в истории клуба было только два тренера добивались 50 побед быстрее - Эрнест Мангнал (78 матчей) и Жозе Моуринью (81).

Отметим, что такого результата не добивался даже легендарный тренер "МЮ" - Сэр Алекс Фергюсон.

А еще: "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги| http://soccernews.ru
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