Сульшер во время матча с "Манчестер Сити" наорал на Лингарда

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Сульшер во время матча с "Манчестер Сити" наорал на Лингарда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер был крайне недоволен игрой полузащитника своей команды Джесси Лингарда во время ответного полуфинального матча Кубка Английской Лиги против "Манчестер Сити".

В какой-то момент норвежский специалист начал кричать на английского хавбека, угрожая его заменить.

"Джесси, ещё раз ты потеряешь мяч, и ты нахрен проваливаешь с поля", - предупредил Сульшер подопечного.

В итоге "МЮ" выиграл у "Сити" со счётом 1:0, а Лингард был заменён на 65-й минуте.

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