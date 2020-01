Сульшер во время матча с "Манчестер Сити" наорал на Лингарда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер был крайне недоволен игрой полузащитника своей команды Джесси Лингарда во время ответного полуфинального матча Кубка Английской Лиги против "Манчестер Сити".

В какой-то момент норвежский специалист начал кричать на английского хавбека, угрожая его заменить.

"Джесси, ещё раз ты потеряешь мяч, и ты нахрен проваливаешь с поля", - предупредил Сульшер подопечного.

YES OLE! ‘One more time and you’re f**king off!’



Ole’s dark side finally shows itself shouting at Lingard! Soooo much time for this! pic.twitter.com/DJnNhg6Lne