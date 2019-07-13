Сульшер все еще не выбрал нового капитана "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с капитанской повязкой.

Напомним, что ранее капитаном "МЮ" был Луис Антонио Валенсия, ушедший в Эквадор.

"Мы рассматриваем пару вариантов, но я объявлю свое решение в начале сезона. На предсезонной подготовке капитаном будет Эшли Янг", - приводит слова Сульшера Goal.com.

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