Сульшер: "Вы удивитесь, услышав имена игроков, которые хотят играть в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер: "Вы удивитесь, услышав имена игроков, которые хотят играть в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что в клуб все еще хотят попасть в топ-игроки, несмотря на то, что команда, возможно, не попадет в Лигу чемпионов, пишет Sky Sports.

"Шансы попасть в Лигу чемпионов пока сохраняются. Но мы может и не пройти в турнир. Тем не менее множество игроков хотят защищать цвета "Манчестер Юнайтед" в будущем.  Вы удивитесь, если узнаете, о каких именах идет речь

Этот клуб притягивает. Все понимают, что у "МЮ" есть потенциал и в конце концов он будет успешным. Да, сейчас нелегкие времена. Мы не дотягиваем. Но мы готовы поменять все как можно быстрее", - сказал Сульшер. 

"МЮ" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 65 баллов. 

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет купить Облака на замену Де Хеа| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"

"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов