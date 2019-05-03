Сульшер: "Вы удивитесь, услышав имена игроков, которые хотят играть в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что в клуб все еще хотят попасть в топ-игроки, несмотря на то, что команда, возможно, не попадет в Лигу чемпионов, пишет Sky Sports.

"Шансы попасть в Лигу чемпионов пока сохраняются. Но мы может и не пройти в турнир. Тем не менее множество игроков хотят защищать цвета "Манчестер Юнайтед" в будущем. Вы удивитесь, если узнаете, о каких именах идет речь

Этот клуб притягивает. Все понимают, что у "МЮ" есть потенциал и в конце концов он будет успешным. Да, сейчас нелегкие времена. Мы не дотягиваем. Но мы готовы поменять все как можно быстрее", - сказал Сульшер.

"МЮ" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 65 баллов.

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