Сульшер вышел к фанатам и получил порцию критики за поддержку хозяев клуба

Фото: Твиттер @BBCSport

Активные поклонники "Манчестер Юнайтед" сегодня устроили протесты на тренировочной базе клуба. Они потребовали, чтобы к ним вышел главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

Фанаты не отступали, пока норвежский специалист не согласился побеседовать с ними. В ходе диалога болельщики напомнили, что сам Сульшер в 2005 году протестовал против нынешних владельцев клуба семьи Глейзеров, но теперь работает на них.

В ответ Сульшер заявил, что владелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер любит клуб. Фанаты ответили, что он любит не клуб, а деньги, которые из него выводит..

Utd staff requested no recordings if Solskajer came out.



In response to his waffle, the protesters told Solskjaer they didn't need a history lesson from him.



And it was pointed out very clearly that "Joel" only loves the money he takes out of the club.https://t.co/WWBdIPkNmC