Сульшер вышел к фанатам и получил порцию критики за поддержку хозяев клуба

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтед

Сульшер вышел к фанатам и получил порцию критики за поддержку хозяев клубаФото: Твиттер @BBCSport 
Активные поклонники "Манчестер Юнайтед" сегодня устроили протесты на тренировочной базе клуба. Они потребовали, чтобы к ним вышел главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

Фанаты не отступали, пока норвежский специалист не согласился побеседовать с ними. В ходе диалога болельщики напомнили, что сам Сульшер в 2005 году протестовал против нынешних владельцев клуба семьи Глейзеров, но теперь работает на них.

В ответ Сульшер заявил, что владелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер любит клуб. Фанаты ответили, что он любит не клуб, а деньги, которые из него выводит..

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