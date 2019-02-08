Сульшер высказался о будущем "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своем видении будущего клуба.
"Я чувствую, что приношу пользу клубу каждый день. Впрочем, решения о будущем игроков не зависят от меня. Они сами решают, останутся в команде или уйдут. У меня есть представление того, каким должен стать "Манчестер Юнайтед" через несколько лет. Я выразил руководство свое мнение о будущем клуба", - приводит слова Сульшера A Bola.
Напомним, что Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре. Под его руководством манкунианцы выиграли девять матчей из десяти. После 25 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11