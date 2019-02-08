Сульшер высказался о будущем "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер высказался о будущем "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своем видении будущего клуба.

"Я чувствую, что приношу пользу клубу каждый день. Впрочем, решения о будущем игроков не зависят от меня. Они сами решают, останутся в команде или уйдут. У меня есть представление того, каким должен стать "Манчестер Юнайтед" через несколько лет. Я выразил руководство свое мнение о будущем клуба", - приводит слова Сульшера A Bola.

Напомним, что Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре. Под его руководством манкунианцы выиграли девять матчей из десяти. После 25 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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