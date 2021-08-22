Сульшер высказался о будущем Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о будущем французского хавбека Поля Погба.

"Да, я ожидаю, что Поль будет здесь, когда наступит первое сентября.

Неважно, какой контракт – на пять лет или на один год. Когда ты подписываешься с "Манчестер Юнайтед", то должен принять вызов и работать на стабильном уровне.

Меня не беспокоит, что продолжительность контрактов игроков может менять уровень их мотивации и вдохновения. Потому что ты хочешь хорошо играть для команды, одноклубников, себя, своей семьи каждый раз, когда выходишь на поле.

Ожидаю, что отношение к каждому матчу будет правильным. У нас одна цель, правильный настрой, профессионализм. И при этом я совершенно не беспокоюсь о Поле.

Поль наслаждается своей игрой. И я много раз говорил, что моя работа – получить максимум от Поля, Бруну и остальных очень хороших игроков, которые у нас есть в команде", – заявил норвежский специалист.

Напомним, что соглашение Погба с "Юнайтед" заканчивается летом 2022 года.

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