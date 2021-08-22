Сульшер высказался о будущем Погба
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о будущем французского хавбека Поля Погба.
"Да, я ожидаю, что Поль будет здесь, когда наступит первое сентября.
Неважно, какой контракт – на пять лет или на один год. Когда ты подписываешься с "Манчестер Юнайтед", то должен принять вызов и работать на стабильном уровне.
Меня не беспокоит, что продолжительность контрактов игроков может менять уровень их мотивации и вдохновения. Потому что ты хочешь хорошо играть для команды, одноклубников, себя, своей семьи каждый раз, когда выходишь на поле.
Ожидаю, что отношение к каждому матчу будет правильным. У нас одна цель, правильный настрой, профессионализм. И при этом я совершенно не беспокоюсь о Поле.
Поль наслаждается своей игрой. И я много раз говорил, что моя работа – получить максимум от Поля, Бруну и остальных очень хороших игроков, которые у нас есть в команде", – заявил норвежский специалист.
Напомним, что соглашение Погба с "Юнайтед" заканчивается летом 2022 года.
Также не пропустите: Бекхэм провел переговоры с Месси. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тюкавин высказался о лидирстве "Динамо" в РПЛ
-
Президент "Баварии" поделился мнением о Левандовски и Холанде
-
Депай остался разочарован ничьей с "Атлетиком"
-
Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком"
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о ситуации с контрактом Мориба
-
Капитан "Баварии" восстановился от травмы
-
"Тоттенхэм" ведет переговоры по Илайшу Мориба
-
ПСЖ теряет Икарди
-
Президент "Баварии" удивлен поведением Алабы на презентации в "Реале"
-
Сульшер высказался о будущем Погба
-
Бекхэм провел переговоры с Месси
-
Клопп раскритиковал стиль игры "Бернли"
-
Основной футболист "Реала" восстановился от травмы
-
"Барселоне" предложили подписать нападающего из "Севильи"
-
Источник: Эмир Катара дал добро на продажу Мбаппе
-
"Интер" хочет подписать нападающего "Лацио"
-
Куман прокомментировал ничью с "Атлетиком"
-
Трансфер Влаховича в "Атлетико" сорвался
-
Денис Черышев прокомментировал ничью с "Гранадой"
-
Анчелотти поделился мнением о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18