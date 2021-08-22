Сульшер высказался о будущем Погба

Теги манчестер юнайтедполь погбауле гуннар сульшер

Сульшер высказался о будущем ПогбаФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о будущем французского хавбека Поля Погба.

"Да, я ожидаю, что Поль будет здесь, когда наступит первое сентября.

Неважно, какой контракт – на пять лет или на один год. Когда ты подписываешься с "Манчестер Юнайтед", то должен принять вызов и работать на стабильном уровне.

Меня не беспокоит, что продолжительность контрактов игроков может менять уровень их мотивации и вдохновения. Потому что ты хочешь хорошо играть для команды, одноклубников, себя, своей семьи каждый раз, когда выходишь на поле.

Ожидаю, что отношение к каждому матчу будет правильным. У нас одна цель, правильный настрой, профессионализм. И при этом я совершенно не беспокоюсь о Поле.

Поль наслаждается своей игрой. И я много раз говорил, что моя работа – получить максимум от Поля, Бруну и остальных очень хороших игроков, которые у нас есть в команде", – заявил норвежский специалист.

Напомним, что соглашение Погба с "Юнайтед" заканчивается летом 2022 года.

Также не пропустите: Бекхэм провел переговоры с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Эмир Катара дал добро на продажу Мбаппе

Источник: Эмир Катара дал добро на продажу Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов