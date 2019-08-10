Сульшер высказался о будущем Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшералексис санчес

Сульшер высказался о будущем Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал перспективы в команде нападающего Алексиса Санчеса.

"Думаю, что он видит в уходе Лукаку шанс проявить себя. Я ожидаю, что он останется. Санчес - форвард, который способен забить несколько голов", - приводит слова Сульшера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что "МЮ" хочет отдать звёздного чилийца в аренду "Роме".

Контракт 30-летнего Санчеса с "красными дьяволами" рассчитан до 2022 года. Его зарплата - 27,7 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Наполи" поспорят за Льоренте. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов