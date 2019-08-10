Сульшер высказался о будущем Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал перспективы в команде нападающего Алексиса Санчеса.

"Думаю, что он видит в уходе Лукаку шанс проявить себя. Я ожидаю, что он останется. Санчес - форвард, который способен забить несколько голов", - приводит слова Сульшера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что "МЮ" хочет отдать звёздного чилийца в аренду "Роме".

Контракт 30-летнего Санчеса с "красными дьяволами" рассчитан до 2022 года. Его зарплата - 27,7 миллионов евро за сезон.

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