Сульшер высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий о шансах команды одержать победу в чемпионате Англии.

"Чемпионат не заканчивается на 15 туре. Конечно, можно упустить свой шанс уже в первых 10 играх. Но впереди еще матчи, и когда пройдет 30 тур, тогда уже, возможно, сможем обсуждать гонку за чемпионство. А пока еще очень рано.

Мы верим, что можем победить любого соперника. Выездные матчи этого сезона ярко показали наши возможности. Дома тоже стали выступать лучше - победа над "Вулверхэмптоном" стала еще одним кирпичиком в стене уверенности и настроя", – сказал Сульшер Goal.com