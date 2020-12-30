Сульшер высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтед

Сульшер высказался о чемпионской гонке в АПЛГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий о шансах команды одержать победу в чемпионате Англии. 

"Чемпионат не заканчивается на 15 туре. Конечно, можно упустить свой шанс уже в первых 10 играх. Но впереди еще матчи, и когда пройдет 30 тур, тогда уже, возможно, сможем обсуждать гонку за чемпионство. А пока еще очень рано.

Мы верим, что можем победить любого соперника. Выездные матчи этого сезона ярко показали наши возможности. Дома тоже стали выступать лучше - победа над "Вулверхэмптоном" стала еще одним кирпичиком в стене уверенности и настроя", – сказал Сульшер Goal.com

На данный момент в таблице АПЛ, "Манчестер Юнайтед" занимает 2 место, имея в активе 30 очков после 15 туров чемпионата. "Красные дьяволы" на два балла отстают от идущего первым "Ливерпуля".

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