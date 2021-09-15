Сульшер высказался о грубейшей ошибке Лингарда в матче с "Янг Бойз"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о грубой ошибке полузащитника Джесси Лингарда в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2). Хавбек на 95-й минуте отдал неудачный пас назад вратарю и швейцарцы забили победный гол.

"Подобное случается в футболе. Бывают взлеты и падения. Порой ситуация складывается против тебя. Джесси справится с этим, и мы справимся", - приводит слова Сульшера пресс-служба английского клуба.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с испанским "Вильярреалом". Матч состоится 29 сентября.

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