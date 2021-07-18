Сульшер высказался о критике в адрес Маркуса Рэшфорда

Фото: инстаграм Рэшфорда/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал критику в адрес нападающего Маркуса Рэшфорда и остальных футболистов сборной Англии, которые не реализовали послематчевые пенальти в финале чемпионата Европы с Италией (1:1, 2:3 по пенальти).

"Фанаты "Юнайтед" наверняка его поддержат. Я бы даже сказал, что фанаты футбола его поддержат. Они поймут: то, что игрок набрался храбрости для удара с точки в таком матче, само по себе является победой.

Действия отдельных людей не транслируют мнения всех футбольных болельщиков. Я вообще не отношу их к футбольным фанатам.

У Маркуса сильный характер", – сказал Сульшер.

Напомним, что после того, как Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не забили пенальти в послематчевой серии, они подверглись жестоким оскорблениям (в основном на расовой почве) в социальных сетях.

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