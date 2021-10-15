Сульшер высказался о месте Роналду в составе "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о месте в составе португальского форварда Криштиану Роналду.
"Я тренер, я работаю с игроками, я руковожу командой, но, конечно, здорово, когда Роналду на поле, потому что он всегда приносит пользу. Чем чаще Криштиану играет, тем лучше.
Это выдающийся игрок, он на невероятном уровне завершает атаки. Роналду – бомбардир и прекрасный профессионал. Сложно не включать его в состав.
Можно сыграть шесть матчей за шесть дней, каждый раз выпуская один и тот же состав. Было бы отлично. Но существует ротация. Нам нужно, чтобы к апрелю и маю игроки были в огне. В прошлом сезоне в мае мы были слишком уставшими", – сказал норвежский специалист.
Также не пропустите: Агуэро сравнил Роналду с Месси. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1
-
Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусом
-
"Хоффенхайм" уничтожил "Кельн" в Бундеслиги
-
Акинфеев высказался об уходе Марио Фернандеса из сборной России
-
Почеттино высказался о характере Неймара
-
Сульшер высказался о месте Роналду в составе "Манчестер Юнайтед"
-
Президент "Атлетико" рассказал о выгоде от трансферов Гризманна и Суареса
-
Клопп высказался о фаворитах АПЛ
-
1
Агуэро сравнил Роналду с Месси
-
Жиру высказался о тратах "Челси"
-
Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"
-
Нико Ковач поделился мнением о фаворитах на "Золотой мяч"
-
В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работает
-
Лапорта высказался об экс-президенте "Барселоны" Бартомеу
-
Роналду вновь получил награду
-
УЕФА сократил дисквалификацию основного защитника "МЮ" в Лиге Чемпионов
-
Педри назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Гвардиола высказался о возможном уходе Стерлинга из "Манчестер Сити"
-
1
Эвра высказался о шансах Месси выиграть "Золотой мяч"
-
"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18