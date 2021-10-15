Сульшер высказался о месте Роналду в составе "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о месте в составе португальского форварда Криштиану Роналду.

"Я тренер, я работаю с игроками, я руковожу командой, но, конечно, здорово, когда Роналду на поле, потому что он всегда приносит пользу. Чем чаще Криштиану играет, тем лучше.

Это выдающийся игрок, он на невероятном уровне завершает атаки. Роналду – бомбардир и прекрасный профессионал. Сложно не включать его в состав.

Можно сыграть шесть матчей за шесть дней, каждый раз выпуская один и тот же состав. Было бы отлично. Но существует ротация. Нам нужно, чтобы к апрелю и маю игроки были в огне. В прошлом сезоне в мае мы были слишком уставшими", – сказал норвежский специалист.

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