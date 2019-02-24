Сульшер высказался о ничьей в матче "МЮ" - "Ливерпуль"

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Сульшер высказался о ничьей в матче "МЮ" - "Ливерпуль"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:0).

"В этой встрече пошло не так все, что только могло. У нас четыре игрока получили травмы, поэтому пришлось оставить на поле Маркуса Рэшфорда, так как замен больше не было. Казалось, что все будет совсем тяжело.

Но я не могу вспомнить голевые моменты у наших ворот. Соперник контролировал мяч, но я не припоминаю сейвов от де Хеа", - приводит слова Сульшера BBC.

После этого матча "Манчестер Юнайтед" опустился на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, но отстает от четвертой позиции всего на одно очко.

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