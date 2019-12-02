Сульшер высказался о ничейном результате с "Астон Виллой"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер высказался о ничейном результате с "Астон Виллой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:2). Об этом сообщает BBC.

"Мы не были командой в матче. Мы должны были выступать лучше. Футболисты будут совершенствоваться и учиться. Молодым футболистам свойственна нестабильность.

В некоторые моменты нам не удавалось контролировать игру, сейчас уже ничего не сделаешь. мы должны больше работать над собой, чтобы стать лучше", - сказал Сульшер.

"МЮ" занимает 9 место в турнирной таблице", "Лестер" располагается на 2 позиции. "Астон Вилла" на 15 строчке, "Эвертон" - на 17.

А еще:  "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 декабря

Главные новости дня: 1 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов