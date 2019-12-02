Сульшер высказался о ничейном результате с "Астон Виллой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:2). Об этом сообщает BBC.

"Мы не были командой в матче. Мы должны были выступать лучше. Футболисты будут совершенствоваться и учиться. Молодым футболистам свойственна нестабильность.

В некоторые моменты нам не удавалось контролировать игру, сейчас уже ничего не сделаешь. мы должны больше работать над собой, чтобы стать лучше", - сказал Сульшер.

"МЮ" занимает 9 место в турнирной таблице", "Лестер" располагается на 2 позиции. "Астон Вилла" на 15 строчке, "Эвертон" - на 17.

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