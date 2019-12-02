Сульшер высказался о ничейном результате с "Астон Виллой"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:2). Об этом сообщает BBC.
"Мы не были командой в матче. Мы должны были выступать лучше. Футболисты будут совершенствоваться и учиться. Молодым футболистам свойственна нестабильность.
В некоторые моменты нам не удавалось контролировать игру, сейчас уже ничего не сделаешь. мы должны больше работать над собой, чтобы стать лучше", - сказал Сульшер.
"МЮ" занимает 9 место в турнирной таблице", "Лестер" располагается на 2 позиции. "Астон Вилла" на 15 строчке, "Эвертон" - на 17.
А еще: "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8