Сульшер высказался о планах "Манчестер Юнайтед" на трансферное окно
Наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не планирует покупать новых игроков до закрытия зимнего трансферного окна, так так состав "красных дьяволов" укомплектован.
"Не думаю, что будут новички. Даже буду удивлен, если это случится. У "МЮ" сильный состав, мне приходится делать сложный выбор прежде чем решить, кто будет играть в основе.
Если не произойдет нечто экстраординарное, то не думаю, что мы кого-то купим зимой", — приводит слова норвежца Goal.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне АПЛ идет на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет лишь одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18