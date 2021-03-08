Сульшер высказался о победе над "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарии после гостевой победы над "Манчестер Сити" в 27-м туре АПЛ.

"Результат матча приводит меня в восторг. После 10-15 минут игры мы слишком сосредоточились на удержании результата, что привело к возникновению моментов у наших ворот. Надо было внести некоторые изменения в перерыве. Второй гол был прекрасен. Шоу показал, что из себя представляет. Думаю, мы отлично оборонялись и были похожи на себя, когда владели мячом.

Что касается турнирной таблицы, то "Манчестер Сити" настолько далеко, что наша задача сводится к тому, чтобы быть выше, чем год назад. Мы были третьими, так что мы хотим подняться", - приводит слова Сульшера BBC.

"МЮ" набрал 54 очка в 28 турах и занимает второе место в АПЛ. Отставание от лидирующего "Сити" - 11 баллов.

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