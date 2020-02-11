Сульшер высказался о полузащитнике "МЮ" Фернандеше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о полузащитнике команды Бруну Фернандеше. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Он отличный футболист. Очевидно, что его мышление намного быстрее, чем у многих.

Он очень способный, будем привыкать к нему, а он к нам. Очень приятно видеть, что ему нравится здесь.

Он постоянно занимается, его уровень физической подготовки и энтузиазм просто великолепны", - сказал Сульшер.

"МЮ" приобрел футболиста в январе 2020 года, заключив контракт с игроком до 2025 года.

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