Сульшер высказался о полузащитнике "МЮ" Фернандеше

Теги уле гуннар сульшербруну фернандешманчестер юнайтед

Сульшер высказался о полузащитнике "МЮ" Фернандеше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о полузащитнике команды Бруну Фернандеше. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Он отличный футболист. Очевидно, что его мышление намного быстрее, чем у многих.

Он очень способный, будем привыкать к нему, а он к нам. Очень приятно видеть, что ему нравится здесь. 

Он постоянно занимается, его уровень физической подготовки и энтузиазм просто великолепны", - сказал Сульшер.

"МЮ" приобрел футболиста в январе 2020 года, заключив контракт с игроком до 2025 года.

А еще: Бруну Фернандеш надел футболку другого клуба после первого матча за "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов