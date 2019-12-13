Сульшер высказался о попадании "Манчестер Юнайтед" в зону Лиги Чемпионов



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил вероятность попадания клуба в топ-4 чемпионата Англии.

"Я не думаю сейчас о попадании в первую четверку. До апреля еще слишком много матчей. Мы должно продолжать прогрессировать и совершенствоваться каждый день. Если так будет, то результаты придут. Прошлая неделя оказалась для нас хорошей, но она уже ушла в историю. Мы движемся в верном направлении", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

После 16 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны Лиги Чемпионов манкунианцы отстают на пять очков.

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