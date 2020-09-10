Сульшер высказался о потенциальных новичках "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике клуба на ближайший период.

"Мы всегда ищем возможности приобрести качественных футболистов, способных усилить состав. Они должны подойти характером и различными критериями.

Это лето вышло странным. Важно, чтобы все понимали, что случившееся повлияло на футбол. Не каждый может потратить миллионы", - цитирует Сульшера BBC.

Ранее "МЮ" объявил о покупке хавбека Донни ван де Бека. Футболист заключил контракт с клубом до 2025 года. Также из аренды вернулся защитник Крис Смолинг.

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