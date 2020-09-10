Сульшер высказался о потенциальных новичках "Манчестер Юнайтед"

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтедтрансферы

Сульшер высказался о потенциальных новичках "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике клуба на ближайший период.

"Мы всегда ищем возможности приобрести качественных футболистов, способных усилить состав. Они должны подойти характером и различными критериями.

Это лето вышло странным. Важно, чтобы все понимали, что случившееся повлияло на футбол. Не каждый может потратить миллионы", - цитирует Сульшера BBC.

Ранее "МЮ" объявил о покупке хавбека Донни ван де Бека. Футболист заключил контракт с клубом до 2025 года. Также из аренды вернулся защитник Крис Смолинг.

Не пропустите: Сульшер прокомментировал переход ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"

| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи"

"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов