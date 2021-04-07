Сульшер высказался о предстоящем матче против "Гранады"

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги Европы с "Гранадой".

"Я посмотрел игры "Гранады" и много с кем поговорил. Команда с большим опытом и крепким характером. Это часто является характеристикой клубов, которые недавно получили повышение в классе. Они великолепно провели прошлый сезон, а в текущем, кажется, провели чуть ли не больше всех игр.

На каждую игру мы выбираем состав с тем, чтобы выиграть. Это только первый матч, дальше нас ждут важные игры. Всегда приходится ломать голову: кто готов провести на поле 90 минут? Кто может сыграть четыре или пять матчей кряду? Кому необходим отдых? Каждый день мы проверяем самочувствие всех футболистов", - цитирует Сульшера сайт УЕФА.

Первая игра между клубами состоится завтра, 8 апреля, в 22:00 (мск).

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