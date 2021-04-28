Сульшер высказался о предстоящем полуфинале Лиги Европы

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о предстоящем первом матче полуфинального противостояния с "Ромой" в Лиге Европы.

"Наша цель — выйти в финал. Играя с "Реал Сосьедад" и "Гранадой", двумя крепкими командами испанской Ла Лиги, а также с "Миланом" и "Ромой", двумя командами с великой историей, мы чувствуем, что выступаем в серьезном турнире. Сейчас мы в одном шаге от финала. Каждый полуфинал тяжелый, предстоит играть против очень хороших команд. Мы приехали с почти полностью укомплектованным составом", — приводит слова Сульшера BBC Sport.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ромой" пройдет 29 апреля в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.