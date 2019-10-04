Сульшер высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о нынешней ситуации в команде.
"Сейчас не 90-е. Наступила новая эпоха, сейчас другая команда, которую мы только начинаем строить. Впереди нас ждут взлеты и падения. Понятия не имею, какие у соперников мысли о нас. Мы продолжаем делать все, чтобы стать лучше.
Хочу увидеть расцвет этих игроков. На данный момент мало клубов такого уровня, которые делают ставку на молодых футболистов. Им предоставится шанс выбиться в основу. Уверен, что кто-то из них будет частью успешной команды", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
Напомним, что после 7 туров "МЮ" идет в АПЛ на десятой позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2