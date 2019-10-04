Сульшер высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о нынешней ситуации в команде.

"Сейчас не 90-е. Наступила новая эпоха, сейчас другая команда, которую мы только начинаем строить. Впереди нас ждут взлеты и падения. Понятия не имею, какие у соперников мысли о нас. Мы продолжаем делать все, чтобы стать лучше.

Хочу увидеть расцвет этих игроков. На данный момент мало клубов такого уровня, которые делают ставку на молодых футболистов. Им предоставится шанс выбиться в основу. Уверен, что кто-то из них будет частью успешной команды", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что после 7 туров "МЮ" идет в АПЛ на десятой позиции.

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