Сульшер высказался о проблеме с пандемией коронавируса в мире

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о ситуации с коронавирусом и поблагодарил медицинских работников за борьбу с Covid-19. Об этом сообщает пресс-службу клуба.

"Мы все знаем, что иногда герои - это мы, однако на данный момент мы можем быть только поддержкой. Сейчас наши герои - служба здравоохранения.

Мы все понимаем, какая сейчас ситуация. Не нужно экономить на здоровье. Здоровье - это критическая вещь. Мы должны приспособиться. Сейчас самое важное - жизнь людей. Давайте через это все пройдем вместе", - сказал Сульшер.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В Великобритании количество зараженных - 33 718 человек.

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