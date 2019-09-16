Сульшер высказался о продлении контракта Де Хеа с "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунар Сульшер рассказал, что думает о продлении контракта с голкипером команды Давидом де Хеа. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, футболист подписал пятилетний контракт с "красными дьяволами".

"Рад, что Давид подписал контракт с клубом. В последнее время он доказал, что является лучшим в мире, он важная часть команды. Мы хотим вернуть "МЮ" на прежнее место. Давид - фантастический человек, его невероятные качества формируют основу нашей обороны", - сказал Сульшер.

Де Хеа - воспитанник мадридского "Атлетико". В "Манчестер Юнайтед" футболист перешел в 2011 году, заключив пятилетний контракт. Всего за клуб голкипер сыграл 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.

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