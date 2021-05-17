Сульшер высказался о протестах фанатов

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер высказался о протестах фанатовФото: инстаграм "МЮ"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказал свое мнение о том, повлияли ли на последние результаты команды протесты фанатов.

"Я бы не хотел делать из этого оправдания двух наших поражений, но, безусловно, это причина.
Физически невозможно выйти и сыграть на уровне и с должной интенсивностью из-за такого количества игр.

Возьмем подготовительный этап – восстановления не было, как и привычного распорядка и тактической подготовки.

Я не говорю, что это не повлияло на футболистов, но я впечатлен их профессионализмом и тем, как они это пережили", – заявил Сульшер.

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