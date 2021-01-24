Сульшер высказался о ситуации с ван де Беком

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о положении в команде голландского полузащитника Донни ван де Бека, который не получает регулярную игровую практику.

"Не могу сказать, что Донни счастлив в "Манчестер Юнайтед". Он хочет чаще выходить на поле, но в то же время ответственно подходит к своей работе. Но у нас есть и другие футболисты, которые хорошо играют на его позиции. Ван дек Бек важен для "МЮ", он намерен провести за клуб много матчей", - цитирует Сульшера Goal.

В нынешнем сезоне 23-летний ван де Бек провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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