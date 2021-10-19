Сульшер высказался о ситуации в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал об обстановке в клубе.

"Разумеется, обстановка в команде не радостная и не веселая. Мы сконцентрированы и полны решимости. Четыре пропущенных гола открыли нам глаза.

С годами мы прогрессировали: третье место, второе, прогресс виден. В текущем сезоне мы подписали футболистов, которые повысили ожидания от нас. Мы в той же лодке, что и топ-клубы. Конечно, я под давлением.

Слова Каррагера на меня не влияют. Конечно, какие-то комментарии доходят. Я уверен в себе", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

После 8 туров "МЮ" идет в АПЛ на шестом месте.

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