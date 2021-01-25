Сульшер высказался о стиле игры "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедливерпульуле гуннар сульшер

Сульшер высказался о стиле игры "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил удовлетворение тем, как его команда обыграла "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии.

"Ливерпуль" - фантастическая команда, чемпион прошлого сезона, поэтому победить их - это невероятно. В этот раз мы выиграли на своих условиях. Это хорошее чувство. За прошлые годы мы показывали достойные результаты при разных схемах, направленных на нейтрализацию соперника, но обыграть сильного оппонента так, как мы сегодня, - это заявление для нас самих. То, что мы можем соперничать с лучшими с нашим стилем футбола, добавляет уверенности", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

"Красные дьяволы" в 1/8 финала Кубка Англии сыграют с "Вест Хэмом".

В АПЛ "МЮ" лидирует после 19 сыгранных туров, но у идущего на втором месте "Манчестер Сити" матч в запасе при отставании в 2 очка.

Не пропустите: Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" жалеет о продаже Регилона в "Тоттенхэм"

"Реал" жалеет о продаже Регилона в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов