Сульшер высказался о стиле игры "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил удовлетворение тем, как его команда обыграла "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии.
"Ливерпуль" - фантастическая команда, чемпион прошлого сезона, поэтому победить их - это невероятно. В этот раз мы выиграли на своих условиях. Это хорошее чувство. За прошлые годы мы показывали достойные результаты при разных схемах, направленных на нейтрализацию соперника, но обыграть сильного оппонента так, как мы сегодня, - это заявление для нас самих. То, что мы можем соперничать с лучшими с нашим стилем футбола, добавляет уверенности", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
"Красные дьяволы" в 1/8 финала Кубка Англии сыграют с "Вест Хэмом".
В АПЛ "МЮ" лидирует после 19 сыгранных туров, но у идущего на втором месте "Манчестер Сити" матч в запасе при отставании в 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18