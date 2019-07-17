Сульшер высказался о трансферах "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал трансферную политику клуба.
"Я не понимаю тех игроков, которые хотят уйти из "МЮ". Те, кто хочет уйти, не находились в команде, когда клуб добился успеха. Лучшее чувство для игрока - это находиться в клубе, который побеждает. Надеюсь, что они хотят делать это с "МЮ".
Что касается трансферов, то мы рассматриваем 1-2 варианта. Но если уйдут два или три футболиста, то покупок может быть больше. Я доволен нынешними трансферами. В "Манчестер Юнайтед" не будет тех игроков, которых я не хотел видеть в команде", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
Нынешним летом манкунианцы купили полузащитника Дэниела Джеймса (17 миллионов евро) и защитника Аарон Уан-Биссаку (55 млн).
Не пропустите: "Манчестер Сити" намерен избавиться от Мангаля. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сульшер высказался о трансферах "Манчестер Юнайтед"
-
"Лестер" отказал "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в продаже защитника
-
"Манчестер Сити" намерен избавиться от Мангаля
-
В регламенте английской Премьер-лиги принято важное изменение
-
Тухель: "Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ"
-
Зеедорф уволен с поста наставника сборной Камеруна
-
"Боруссия" М близка к покупке сына чемпиона мира-1998
-
ПСЖ разгромил немецкий клуб в товарищеском матче
-
"Рубин" может арендовать хавбеков "Спартака" и "Зенита"
-
Хавбек "Лиона" перешел в "Ювентус"
-
1
Де Лигт прилетел в Турин, чтобы перейти в "Ювентус"
-
Хавбек "Эспаньола" близок к переходу в "Баварию" за 40 млн евро
-
"Оренбург" согласовал трансфер хорватского защитника
-
Фернандо может перейти в клуб Серии А
-
"Спартак" нацелился на хавбека ПСВ
-
Краневиттер: "Я собираюсь покинуть "Зенит"
-
1
"Спартак" отложил трансфер Гильерме
-
1
ПСЖ серьезно пригрозил Неймару
-
"РБ Лейпциг" покупает хавбека "Эвертона" за 25 миллионов евро
-
Лэмпард высказался о составе "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16