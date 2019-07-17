Сульшер высказался о трансферах "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал трансферную политику клуба.

"Я не понимаю тех игроков, которые хотят уйти из "МЮ". Те, кто хочет уйти, не находились в команде, когда клуб добился успеха. Лучшее чувство для игрока - это находиться в клубе, который побеждает. Надеюсь, что они хотят делать это с "МЮ".

Что касается трансферов, то мы рассматриваем 1-2 варианта. Но если уйдут два или три футболиста, то покупок может быть больше. Я доволен нынешними трансферами. В "Манчестер Юнайтед" не будет тех игроков, которых я не хотел видеть в команде", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Нынешним летом манкунианцы купили полузащитника Дэниела Джеймса (17 миллионов евро) и защитника Аарон Уан-Биссаку (55 млн).

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