Сульшер высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Теги уле гуннар сульшеркриштиану роналдуманчестер юнайтед

Сульшер высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от трансфера Криштиану Роналду.

"Не хватает слов, чтобы описать Криштиану. Он не просто выдающийся игрок, он также и потрясающий человек.

Когда у человека есть желание и способности играть на топ-уровне так долго – нужно быть особенным.

Не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять нас всех, а его опыт будет очень важным для молодых игроков в составе.

Возвращение Роналду также демонстрирует уникальный подход клуба. Я очень рад, что он вернулся домой, где все начиналось", – сказал Сульшер.

Напомним, что португалец подписал контракт по формуле 2+1.

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