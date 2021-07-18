Сульшер высказался о трансфере Санчо в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о трансфере вингера сборной Англии Джейдона Санчо в манчестерский клуб.

"Насколько я понимаю, осталось оформить бумаги, какие-то мелочи. Надеюсь, скоро мы сможем сделать объявление.

Давайте мы покончим с документами, доведем дело до конца – и тогда я выскажусь на тему того, что думаю об этом игроке", – сказал норвежец.

Напомним, что Санчо переходит в "МЮ" из дортмундской "Боруссии" за 85 миллионов евро без учета бонусов.

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