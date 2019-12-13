Сульшер высказался о трансферных планах "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он надеется усилить состав команды в зимнее трансферное окно.
"Мы хотим усилить некоторые позиции. Если сравнить наш состав с другими клубами, то можно заметить, что мы не сильно уступаем им. Но, тем не менее, нам нужно 2-3 новых футболиста для глубины состава. Это даст нам возможность проводить ротацию по ходу сезона. Посмотрим, кого нам удастся купить", - приводит слова Сульшера Goal.
После 16 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны Лиги Чемпионов манкунианцы отстают на пять очков.
В Лиге Европы манкунианцы заняли первое место в группе L и вышли в 1/16 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9