Сульшер высказался о трансферных планах "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он надеется усилить состав команды в зимнее трансферное окно.

"Мы хотим усилить некоторые позиции. Если сравнить наш состав с другими клубами, то можно заметить, что мы не сильно уступаем им. Но, тем не менее, нам нужно 2-3 новых футболиста для глубины состава. Это даст нам возможность проводить ротацию по ходу сезона. Посмотрим, кого нам удастся купить", - приводит слова Сульшера Goal.

После 16 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны Лиги Чемпионов манкунианцы отстают на пять очков.

В Лиге Европы манкунианцы заняли первое место в группе L и вышли в 1/16 финала.

Не пропустите: Сульшер высказался о попадании "Манчестер Юнайтед" в зону Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru