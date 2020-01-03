Сульшер высказался о травме Погба

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Сульшер высказался о травме Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как чувствует себя травмированный Поль Погба. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, футболист был травмирован в матче 21-го тура АПЛ с "Арсеналом".

"Он чувствовал боль в голеностопе, мы делали снимок. Это не та же самая травма, а другое повреждение. После результатов обследования мы поговорили с ним.

Игроки всегда консультируются со своими врачами. Я тоже так делал, чтобы получить надежное мнение.

Ему советовали сделать операцию. Это не стало серьезным вмешательством, скорее всего, он, как я и говорил, пропустит три или четыре недели", - сказал Сульшер.

Ранее сообщалось, что Погба провел два матча с болью в ноге и усугубил предыдущее повреждение, и ему потребовалась операция.

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