Сульшер высказался о важности трофеев для "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер высказался о важности трофеев для "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о важности трофеев для его команды.

"Давление – это привилегия. Работая в такой обстановке, ты должен принять это давление.

Если Гари Невилл говорит, что мы должны завоевать трофей в этом сезоне или в следующем, учитывая полученную поддержку, то да, у меня была поддержка, процесс двигался в положительном ключе и, учитывая оказанную мне поддержку, я считаю, что мы придерживаемся своего плана.

Но в нашем деле решает результат, мы здесь для того, чтобы побеждать. Да, мы заметно прибавили, но после летних трансферов ожидания выросли. Я здесь для того, чтобы побеждать, Гари знает это, я общаюсь с ним и знаю, что этот клуб обязан побеждать, показывая при этом определенный стиль игры.

Иногда это риск, у нас было несколько поражений, в Кубке лиги мы поменяли состав, но именно так мы и ведем дела, и я надеюсь, что в апреле-мае мы будем бороться за трофеи, которые так хотим вернуть на "Олд Траффорд", – сказал норвежский специалист.

Также не пропустите: Нагельсманн уверен в победе над киевским "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерии "Реала" и "Брюгге", ничья ПСЖ и "Сити": результаты юношеской Лиги чемпионов от 28 сентября

Феерии "Реала" и "Брюгге", ничья ПСЖ и "Сити": результаты юношеской Лиги чемпионов от 28 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов