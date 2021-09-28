Сульшер высказался о важности трофеев для "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о важности трофеев для его команды.
"Давление – это привилегия. Работая в такой обстановке, ты должен принять это давление.
Если Гари Невилл говорит, что мы должны завоевать трофей в этом сезоне или в следующем, учитывая полученную поддержку, то да, у меня была поддержка, процесс двигался в положительном ключе и, учитывая оказанную мне поддержку, я считаю, что мы придерживаемся своего плана.
Но в нашем деле решает результат, мы здесь для того, чтобы побеждать. Да, мы заметно прибавили, но после летних трансферов ожидания выросли. Я здесь для того, чтобы побеждать, Гари знает это, я общаюсь с ним и знаю, что этот клуб обязан побеждать, показывая при этом определенный стиль игры.
Иногда это риск, у нас было несколько поражений, в Кубке лиги мы поменяли состав, но именно так мы и ведем дела, и я надеюсь, что в апреле-мае мы будем бороться за трофеи, которые так хотим вернуть на "Олд Траффорд", – сказал норвежский специалист.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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